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26 минут назад

В Госдуме призвали сделать 31 декабря выходным днем

Предновогодний день 31 декабря должен стать выходным на постоянной основе, так как россиянам нужно готовиться к празднику. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко в беседе с Ura.ru.

В Госдуме призвали сделать 31 декабря выходным днем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В уходящем году 31 декабря будет выходным днем: 2 и 3 января 2022 года выпадают на субботу и воскресенье и были бы нерабочими поэтому выходные были перенесены 5 ноября и 31 декабря.

Кравченко отметил, что введение выходного 31 декабря — хорошее решение, «которое лучше бы сделать традиционным».

«Все мы с вами знаем, как проходит 31 декабря. Журналисты, наверно, работают, но на предприятиях люди чаще всего уже ждут домашние столы. Нужно готовиться, встречать гостей и близких, поэтому, я считаю, что 31-е, 1-е, 2-е точно должны быть выходными», — поделился парламентарий. Кравченко считает, что в последний день года «невозможно работать».

По словам депутата, в будущем 31 декабря может стать выходным, однако достоверной информации об этом у Кравченко нет, пишет Газета.ру.

Денис Кравченко,Госдума,РИА Ura.ru,Газета.Ru,
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