В Госдуме призвали сделать 31 декабря выходным днем

«Все мы с вами знаем, как проходит 31 декабря. Журналисты, наверно, работают, но на предприятиях люди чаще всего уже ждут домашние столы. Нужно готовиться, встречать гостей и близких, поэтому, я считаю, что 31-е, 1-е, 2-е точно должны быть выходными», — поделился парламентарий. Кравченко считает, что в последний день года «невозможно работать».