В России оценили реакцию ЕС на инициативу по безопасности

Стала известна возможная реакция Евросоюза на инициативу Москвы по гарантиям безопасности, сообщают «Известия» со ссылкой на постпреда России при Европейском союзе Владимира Чижова.

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По его словам, реакция ЕС будет «неоднозначной», так как уровень понимания и готовности учесть озабоченности Москвы разный. Это лишь говорит о предстоящей непростой работе. Отмечается, что российские дипломаты обсуждают и будут продолжать обсуждать данную тему со своими европейскими коллегами в Брюсселе.

«С некоторыми членами Евросоюза этот разговор ведется и на высшем уровне», — сказал Чижов.

Как отметил российский дипломат, Евросоюз невоенная организация, но может сыграть поддерживающую роль в переговорах по безопасности. По словам Чижова, Москва будет вести переговоры с теми странами, от которых в наибольшей степени зависит судьба европейской безопасности, в том числе с членами ЕС.