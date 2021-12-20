Путин назвал прямую угрозу единству России

Российский президент Владимир Путин назвал прямую угрозу единству страны, сообщает телеканал «Звезда».

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В поздравлении с Днем сотрудников органов безопасности глава государства заявил, что такой угрозой является экстремизм.

«Наши граждане ждут от вас новых успехов и в борьбе с экстремизмом. Это прямая угроза для единства России», — сказал Путин.

По его словам, любые проявления ксенофобии, социальной и религиозной вражды необходимо жестко пресекать, а также не допускать вовлечения россиян, особенно молодого поколения, в противозаконную антигосударственную деятельность.

Президент также сообщил, что за 11 месяцев 2021 года в стране удалось предотвратить 61 террористическое преступление, в том числе 32 теракта.

«Это хороший результат, но проблем еще много», — отметил российский лидер.