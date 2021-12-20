Путин назвал прямую угрозу единству России

Российский президент Владимир Путин назвал прямую угрозу единству страны, сообщает телеканал «Звезда».
В поздравлении с Днем сотрудников органов безопасности глава государства заявил, что такой угрозой является экстремизм.
«Наши граждане ждут от вас новых успехов и в борьбе с экстремизмом. Это прямая угроза для единства России», — сказал Путин.
По его словам, любые проявления ксенофобии, социальной и религиозной вражды необходимо жестко пресекать, а также не допускать вовлечения россиян, особенно молодого поколения, в противозаконную антигосударственную деятельность.
Президент также сообщил, что за 11 месяцев 2021 года в стране удалось предотвратить 61 террористическое преступление, в том числе 32 теракта.
«Это хороший результат, но проблем еще много», — отметил российский лидер.
Председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников заявил, что в 2021 году в России не допущено совершения ни одного теракта. Как следует из сообщения, российские спецслужбы и правоохранительные органы пресекли деятельность 62 законспирированных ячеек международных террористических организаций. Также силовиками были нейтрализованы 23 бандита, в том числе четыре главаря, 312 боевиков и 821 пособник были задержаны.