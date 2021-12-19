В МИД России ответили на критику предложений по гарантиям безопасности

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко ответил на критику зарубежными экспертами предложений по гарантиям в сфере безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Замглавы МИД отметил, что российские предложения составлены таким образом, чтобы все было абсолютно понятно.

«Нас критикуют за то, что они очень откровенные», — уточнил он.

По словам Грушко, Россия исходит из того, что в международных отношениях наступил настолько рискованный и поворотный момент, когда намеки, сигналы и увещевания не работают. Он подчеркнул, что сторонам необходимо просто сесть и поговорить.