В НАТО рассмотрят требование России о нерасширении альянса

Страны НАТО на следующей неделе обсудят в Североатлантическом совете предложения России по гарантиям безопасности, которые включают в себя нерасширение военного блока. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, передает ТАСС.

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«Мы должны урегулировать напряженную ситуацию, в которой мы находимся, как на дипломатическом уровне, так и посредством достойных доверия мер по сдерживанию», - сказала Ламбрехт.

По ее словам, обсуждение предложений, которые были представлены Россией, - это правильно и важно.

«Но нельзя, чтобы Россия предписывала партнерам по НАТО, как им себя позиционировать», - заявила министр.

Она отметила, что представители НАТО четко дадут это понять во время консультаций. Предложения России Североатлантический совет собирается обсудить на следующей неделе.

Сейчас Ламбрехт находится с визитом в Литве. Она подчеркнула, что сознательно нанесла первый визит в Прибалтику.