В НАТО рассмотрят требование России о нерасширении альянса

Страны НАТО на следующей неделе обсудят в Североатлантическом совете предложения России по гарантиям безопасности, которые включают в себя нерасширение военного блока. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, передает ТАСС.
«Мы должны урегулировать напряженную ситуацию, в которой мы находимся, как на дипломатическом уровне, так и посредством достойных доверия мер по сдерживанию», - сказала Ламбрехт.
По ее словам, обсуждение предложений, которые были представлены Россией, - это правильно и важно.
«Но нельзя, чтобы Россия предписывала партнерам по НАТО, как им себя позиционировать», - заявила министр.
Она отметила, что представители НАТО четко дадут это понять во время консультаций. Предложения России Североатлантический совет собирается обсудить на следующей неделе.
Сейчас Ламбрехт находится с визитом в Литве. Она подчеркнула, что сознательно нанесла первый визит в Прибалтику.
Накануне МИД РФ опубликовал российские проекты документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО.