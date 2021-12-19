Песков заявил об умерших от COVID в администрации президента

«У нас работает очень много молодых людей, и кто-то не хочет прививаться. Мы их убеждаем, они видят... тех, кто тяжело болеет. К сожалению, приходят и печальные новости, люди умирают, у нас тоже умирают, у наших сотрудников погибают родственники», – сказал представитель Кремля.