Песков заявил об умерших от COVID в администрации президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторые сотрудники президентской администрации не желают прививаться, и среди них есть погибшие от коронавируса. Об этом Песков сказал в эфире канала «Россия 1».
«У нас работает очень много молодых людей, и кто-то не хочет прививаться. Мы их убеждаем, они видят... тех, кто тяжело болеет. К сожалению, приходят и печальные новости, люди умирают, у нас тоже умирают, у наших сотрудников погибают родственники», – сказал представитель Кремля.
Он отметил, что работа президентской администрации никогда не прерывается, и ее сотрудники работают даже в локдауны. Однако часть людей переводят на дистанционный труд.
Также Песков заявил, что заражение президента РФ Владимира Путина коронавирусом маловероятно. «Он же Путин, кто его заразит?» сказал пресс-секретарь, отметив, что с президентом работают специалисты, которые обеспечивают безопасность его здоровья.