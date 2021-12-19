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39 минут назад

Песков заявил о погибших от коронавируса в администрации президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторые сотрудники президентской администрации не желают прививаться, и среди них есть погибшие от коронавируса. Об этом Песков сказал в эфире канала «Россия 1».

Песков заявил об умерших от COVID в администрации президента
Фото: ТАССТАСС

«У нас работает очень много молодых людей, и кто-то не хочет прививаться. Мы их убеждаем, они видят... тех, кто тяжело болеет. К сожалению, приходят и печальные новости, люди умирают, у нас тоже умирают, у наших сотрудников погибают родственники», – сказал представитель Кремля.

Он отметил, что работа президентской администрации никогда не прерывается, и ее сотрудники работают даже в локдауны. Однако часть людей переводят на дистанционный труд.

Песков рассказал о коронавирусе в Кремле

Также Песков заявил, что заражение президента РФ Владимира Путина коронавирусом маловероятно. «Он же Путин, кто его заразит?» сказал пресс-секретарь, отметив, что с президентом работают специалисты, которые обеспечивают безопасность его здоровья.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Администрация Президента РФ,
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