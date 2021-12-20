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57 минут назад

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского

Никаких конкретных предложений от Украины о встрече президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в настоящее время Россия не получала. Так на этот вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вместе с тем пресс-секретарь главы государства добавил, что закон, подписанный Зеленским, вряд ли будет играть большую роль в данной ситуации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который упрощает процедуру получения гражданства страны лицам, принимающим участие в военных действиях в Донбассе, а также ряду россиян.

Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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