Песков рассказал, что гнетет Путина в пандемию

Высокая смертность от коронавируса - это трагедия, которая гнетет президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
«Смертность – это, наверное, то, что больше всего гнетет и президента, и, конечно, всех, кто работает в правительственном штабе», - сказал Песков (цитата по РИА «Новости»).
Он также признал, что смертность «действительно высокая» и «это трагедия», комментируя информацию о том, что число смертей от COVID-19 в России превысило тысячу человек в сутки.
Ранее Дмитрий Песков назвал «опасными дураками» людей, которые не хотят прививаться от коронавируса.