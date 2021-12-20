Путин примет участие в коллегии Минобороны

"Традиционно президент готовится к пресс-конференции, поэтому день 22 декабря будет посвящен внутренней подготовительной работе", - также сообщил Песков. На пятницу у Путина также запланированы различные мероприятия, какие именно, его пресс-секретарь уточнять не стал.