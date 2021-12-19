Новые санкции против России в связи с обстановкой вокруг Украины должны быть направлены против непосредственных руководителей РФ, заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт. Об этом пишет издание Bild.

Ламбрехт выразила обеспокоенность наращиванием военного присутствия РФ у границ с Украиной, поэтому для своей первой поездки на посту главы Минобороны ФРГ она выбрала Литву - в расположение сил быстрого реагирования НАТО. Министр назвала Россию агрессором и призвала жестким санкциях при эскалации ситуации.

«В настоящий момент мы должны наметить себе целью [президента России Владимира] Путина и его окружение. Ответственные за агрессию должны прочувствовать личные последствия», - сказала Ламбрехт.

Она отметила, что Запад должен использовать все доступные инструменты. При этом на вопрос о готовности отправить германские войска на Украину она ответила, что надо использовать все возможности дипломатии и экономических санкций.