Непредсказуемая ситуация: Жителей Крыма предостерегли от поездок на Украину

Крымчанам не стоит ездить на Украину в ближайшее время из-за политических рисков. Об этом в эфире телеканала «Вести-Крым» заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при Президенте РФ Александр Молохов.

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По словам Молохова, крымчане, которые отправятся на Украину, могут стать заложниками непредсказуемой политической ситуации в этой стране, или даже пополнить обменный фонд пленных.

«Обстановка на Украине такова, что непонятно, переживет ли эта страна зиму», - сказал Молохов.

Он не исключил «дворцовый» или военный переворот в стране.