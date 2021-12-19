Непредсказуемая ситуация: Жителей Крыма предостерегли от поездок на Украину

Крымчанам не стоит ездить на Украину в ближайшее время из-за политических рисков. Об этом в эфире телеканала «Вести-Крым» заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при Президенте РФ Александр Молохов.
По словам Молохова, крымчане, которые отправятся на Украину, могут стать заложниками непредсказуемой политической ситуации в этой стране, или даже пополнить обменный фонд пленных.
«Обстановка на Украине такова, что непонятно, переживет ли эта страна зиму», - сказал Молохов.
Он не исключил «дворцовый» или военный переворот в стране.
На Западе утверждают, что Москва стягивает войска к российско-украинской границе и готовится к вторжению на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска на своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Запад предупредили Россию, что любая попытка дестабилизировать Украину будет иметь значительные последствия.