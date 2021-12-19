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1 час назад

Порошенко назвал условие заключения «каких-либо договоренностей» с РФ

Бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал проект гарантий безопасности, предложенный Россией для НАТО и США.

Порошенко назвал условие заключения «каких-либо договоренностей» с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ответ на эти предложения не может быть только ответом официального Вашингтона. Реагировать должны все, кого это касается. А Киев – самым первым» - написал Порошенко в своем Facebook.

При этом он заявил, что «какие-либо договоренности с властями РФ» можно заключать только после возврата Киевом российского Крыма, а также победы над ДНР и ЛНР.

«Призываю украинские власти не прятаться в карпатских горах. Быть не на лыжах, а на передовой жизни мира», - заявил Порошенко.

Он также призвал отдать Абхазию и Южную Осетию Грузии, а Приднестровскую республику — Молдавии.

Россия накануне опубликовала проекты договоров с США и НАТО. В них говорится о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности, отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.

Накануне Порошенко сбежал с Украины, обматерив следователей, которые попытались вручить ему повестку в суд.

Политика,Петр Порошенко,НАТО,
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