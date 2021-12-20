США представят список обеспокоенностей действиями России

США представят собственный список обеспокоенностей действиями России. Об этом заявил на брифинге представитель Госдепартамента Нед Прайс, его цитирует ТАСС.

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«Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред наши общим интересам и ценностям», — сказал он.

Он также отметил, что США не видели со стороны России действий, которые снизили бы обеспокоенность. При этом Прайс выразил готовность к дипломатической работе с РФ, однако добавил, что пока не может сообщить о конкретных планах.

20 декабря помощники президентов России и США Юрий Ушаков и Джейк Салливан провели телефонную беседу, в ходе которой обсудили гарантии безопасности.