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30 минут назад

CNN: Байден дал команду предотвратить «вторжение» России на Украину

Президент США Джо Байден дал «окно в четыре недели» своей администрации, чтобы предотвратить якобы планируемое вторжение России на Украину. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

CNN: Байден дал команду предотвратить «вторжение» России на Украину
Фото: EPAEPA

Для этого президент поручил использовать все возможные инструменты. Байден назвал действия Белого дома «очень продуманными».

Если предотвратить возможные военные действия так и не удастся, Вашингтон подготовил «подавляющие и немедленные» санкции, которые могут нанести значительные издержки российской экономике и ее финансовой системе, говорится в статье.

При этом эксперты заявляют, что Москва не воспринимает угрозы США всерьез. В частности, экс-командующий европейской армии США Бен Ходжес раскритиковал заявление Байдена о том, что Вашингтон не планирует отправлять свои силы в Украину. Генерал согласился, что США не должны сейчас вступать в военные действия, но объявлять публично об этом не следовало. По его мнению, это выглядело как уступка, «после чего Кремль только увеличил свои требования».

На Западе утверждают, что Москва стягивает войска к российско-украинской границе и готовится к вторжению на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска на своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Брюссель и Лондон предупредили Россию, что любая попытка дестабилизировать Украину будет иметь значительные последствия.

Политика,Бен Ходжес,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,CNN,
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