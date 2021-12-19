CNN: Байден дал команду предотвратить «вторжение» России на Украину

Президент США Джо Байден дал «окно в четыре недели» своей администрации, чтобы предотвратить якобы планируемое вторжение России на Украину. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Фото: EPA EPA

Для этого президент поручил использовать все возможные инструменты. Байден назвал действия Белого дома «очень продуманными».

Если предотвратить возможные военные действия так и не удастся, Вашингтон подготовил «подавляющие и немедленные» санкции, которые могут нанести значительные издержки российской экономике и ее финансовой системе, говорится в статье.

При этом эксперты заявляют, что Москва не воспринимает угрозы США всерьез. В частности, экс-командующий европейской армии США Бен Ходжес раскритиковал заявление Байдена о том, что Вашингтон не планирует отправлять свои силы в Украину. Генерал согласился, что США не должны сейчас вступать в военные действия, но объявлять публично об этом не следовало. По его мнению, это выглядело как уступка, «после чего Кремль только увеличил свои требования».