«Накануне войны»: политолог о конфликте России и НАТО

Политолог Марат Баширов прокомментировал текущие взаимоотношения России с НАТО. Он охарактеризовал их словами «накануне войны». Об этом политолог написал в своем Telegram-канале.

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Согласно его оценке, Россия и Запад находятся на грани военного конфликта. Как заявил Баширов, по какой-то причине в НАТО решили «бряцать оружием» именно сейчас, хотя впереди новогодние праздники, цены на газ и электроэнергию в Европе продолжают расти, а энергетический кризис не заканчивается.

«Мы ответили ультиматумом — или сдавайте назад, или будут контрмеры», — заявил он.

Эксперт отметил, что в настоящий момент наиболее важные решения принимаются в США. Баширов сомневается, что американский лидер Джо Байден в состоянии урегулировать сложившийся конфликт и управлять армией. Он напомнил, что Украина все еще получает поставки оружия от НАТО, а годом ранее организация планировала захватить «белорусский балкон».

Баширов заявил, что если Байден ничего не предпримет, а НАТО откажется от политических переговоров, то «радары в Польше, Чехии и Румынии могут отсчитать потенциальные минуты до подлета нацеленных ракет».