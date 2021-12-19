Россия предупредила НАТО о режиме создания контругроз

Заместитель главы МИД России Александр Грушко предупредил НАТО, что Москва перейдет в режим создания контругроз, если организация не примет российские предложения по безопасности. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на эфир YouTube-канала «Соловьев Live».

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По его словам, в настоящий момент Россия в отношениях с НАТО подошла к тому моменту, когда необходимо четко определить дальнейшую линию поведения.

«Мы сделали этот шаг и исходим из того, что от него уже не удастся как-то отмахнуться», — заявил Грушко.

Дипломат заявил, что Россия готова заменить военный или военно-технический сценарий противостояния на политические переговоры и укрепить безопасность всех стран в пространстве Евроатлантики, ОБСЕ и Евразии.

Грушко указал, что если вариант политических переговоров будет отвергнут НАТО, то Москва перейдет в режим создания контругроз, и будет слишком поздно спрашивать у нее о причинах принятых решений.