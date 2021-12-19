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35 минут назад

Россия предложила Западу два пути отхода

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что у Запада осталось два пути. Либо они серьезно воспримут предложения Москвы по гарантиям безопасности в Европе, либо будут иметь дело с военно-технической альтернативой. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на эфир программы «Соловьев Live».

Россия предложила Западу два пути отхода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Грушко напомнил, что президент России Владимир Путин много раз предупреждал Запад о возможных последствиях их враждебного отношения. Однако «нас не слышали», и недавно в связи с этим прошел брифинг относительно новых разработанных систем. Поэтому у Запада осталось два пути: отнестись к предложениям Москвы серьезно или иметь дело с военно-технической альтернативой, указал Грушко.

По его словам, у России есть технические возможности для обеспечения собственной безопасности. Он подчеркнул, что на Западе признают этот факт.

Кроме того Грушко заявил, что в НАТО пытаются нейтрализовать преимущества России. В альянсе к РФ относятся пренебрежительно, и Москва вынуждена действовать зеркально. Обе стороны постепенно отодвигают границы допустимого, отметил заместитель главы МИД РФ.

Он также выразил мнение относительно санкций, которыми западные страны угрожают Москве. Грушко подчеркнул, что примерно пару лет назад в западном кругу серьезно обсуждались некоторые темы, которые должны были затронуть «какие-то очень фундаментальные, серьёзные вещи».

Политика,Александр Грушко,Владимир Путин,НАТО,МИД,РИА Новости,
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