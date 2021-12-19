Россия предложила Западу два пути отхода

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что у Запада осталось два пути. Либо они серьезно воспримут предложения Москвы по гарантиям безопасности в Европе, либо будут иметь дело с военно-технической альтернативой. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на эфир программы «Соловьев Live».

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Грушко напомнил, что президент России Владимир Путин много раз предупреждал Запад о возможных последствиях их враждебного отношения. Однако «нас не слышали», и недавно в связи с этим прошел брифинг относительно новых разработанных систем. Поэтому у Запада осталось два пути: отнестись к предложениям Москвы серьезно или иметь дело с военно-технической альтернативой, указал Грушко.

По его словам, у России есть технические возможности для обеспечения собственной безопасности. Он подчеркнул, что на Западе признают этот факт.

Кроме того Грушко заявил, что в НАТО пытаются нейтрализовать преимущества России. В альянсе к РФ относятся пренебрежительно, и Москва вынуждена действовать зеркально. Обе стороны постепенно отодвигают границы допустимого, отметил заместитель главы МИД РФ.