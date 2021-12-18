Байдена обвинили в попытке «угодить России»

Внешняя политика США , которую президент Джо Байден проводит в отношении России , не совпадает с предвыборным антироссийским курсом демократов и негативно сказывается на внутренней обстановке в государстве, заявил обозреватель Эли Лейк (Eli Lake), пишет Bloomberg .

По словам автора, на протяжении четырех лет демократы позиционировали себя как «антироссийских ястребов» и выступали против политики бывшего главы государства Дональда Трампа , которого считали «лакеем» президента России Владимира Путина .

По его словам, предвыборная кампания Байдена строилась на «навязчивой идее», что Трамп состоит в «сговоре» с Москвой, поэтому от его преемника ожидали более «жесткой линии» по отношению к России. Обозреватель привел в пример обвинения оппонентов Байдена, касающиеся российского газопровода «Северный поток-2». Они считают, что американский президент занял слишком мягкую позицию по этому вопросу и «пытается угодить» Москве.