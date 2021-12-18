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13 минут назад

Байдена обвинили в попытке «угодить России»

Внешняя политика США, которую президент Джо Байден проводит в отношении России, не совпадает с предвыборным антироссийским курсом демократов и негативно сказывается на внутренней обстановке в государстве, заявил обозреватель Эли Лейк (Eli Lake), пишет Bloomberg.

Байдена обвинили в попытке «угодить России»
Фото: ReutersReuters

По словам автора, на протяжении четырех лет демократы позиционировали себя как «антироссийских ястребов» и выступали против политики бывшего главы государства Дональда Трампа, которого считали «лакеем» президента России Владимира Путина.

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«Однако президентство Байдена до сих пор было словно подарок для российского президента», — назвал политику нынешнего лидера Лейк.

По его словам, предвыборная кампания Байдена строилась на «навязчивой идее», что Трамп состоит в «сговоре» с Москвой, поэтому от его преемника ожидали более «жесткой линии» по отношению к России. Обозреватель привел в пример обвинения оппонентов Байдена, касающиеся российского газопровода «Северный поток-2». Они считают, что американский президент занял слишком мягкую позицию по этому вопросу и «пытается угодить» Москве.

Политика,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Владимир Путин,Bloomberg,
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