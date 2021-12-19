Россия предложила Западу два пути отхода

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что у Запада осталось два пути. Там могут либо отнестись серьёзно к предложениям Москвы по гарантиям безопасности в Европе, либо иметь дело с военно-технической альтернативой, отметил Грушко в эфире программы «Соловьёв Live».
Помните, как выступал Владимир Владимирович [Путин] и говорил: мы много раз предупреждали, нас не слышали, вот, теперь послушайте, и был дан брифинг относительно тех систем, которые мы разработали. Вот, я думаю, что вот это они должны понимать — что у них есть два пути: первое, это по-серьёзному отнестись к тому, что мы положили на стол, либо, вот, иметь дело с военно-технической альтернативой, — подчеркнул Грушко.
Он добавил, что у России имеются технические возможности для обеспечения собственной безопасности.
То, что у нас достаточно технических возможностей для того, чтобы надёжно обеспечить нашу военную безопасность всеми средствами, это факт, который признают наши партнёры, — уточнил замглавы МИД.
По его мнению, в НАТО пытаются лишь нейтрализовать преимущества РФ.
Ранее стало известно, что НАТО пренебрежительно относится к России, вынуждая Москву действовать аналогично — «отодвигать границы допустимого», заявил Сергей Рябков.