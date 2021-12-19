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43 минуты назад

В МИД предложили Западу два пути отхода

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что у Запада осталось два пути. Там могут либо отнестись серьёзно к предложениям Москвы по гарантиям безопасности в Европе, либо иметь дело с военно-технической альтернативой, отметил Грушко в эфире программы «Соловьёв Live».

Россия предложила Западу два пути отхода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Помните, как выступал Владимир Владимирович [Путин] и говорил: мы много раз предупреждали, нас не слышали, вот, теперь послушайте, и был дан брифинг относительно тех систем, которые мы разработали. Вот, я думаю, что вот это они должны понимать — что у них есть два пути: первое, это по-серьёзному отнестись к тому, что мы положили на стол, либо, вот, иметь дело с военно-технической альтернативой, — подчеркнул Грушко.

Он добавил, что у России имеются технические возможности для обеспечения собственной безопасности.

То, что у нас достаточно технических возможностей для того, чтобы надёжно обеспечить нашу военную безопасность всеми средствами, это факт, который признают наши партнёры, — уточнил замглавы МИД.

По его мнению, в НАТО пытаются лишь нейтрализовать преимущества РФ.

Ранее стало известно, что НАТО пренебрежительно относится к России, вынуждая Москву действовать аналогично — «отодвигать границы допустимого», заявил Сергей Рябков.

Он также поделился с общественностью одним наблюдением, отвечая на вопрос о том, являются ли «адские» санкции, которыми Запад угрожает Москве, предостережением России. Он сказал, что не так давно — год-два назад — некоторые темы обсуждались в западном кругу с определённым пониманием того, что они затрагивают какие-то очень фундаментальные, серьёзные вещи.
Политика,Сергей Рябков,Александр Грушко,НАТО,МИД,
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