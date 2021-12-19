Россия предложила Западу два пути отхода

Помните, как выступал Владимир Владимирович [Путин] и говорил: мы много раз предупреждали, нас не слышали, вот, теперь послушайте, и был дан брифинг относительно тех систем, которые мы разработали. Вот, я думаю, что вот это они должны понимать — что у них есть два пути: первое, это по-серьёзному отнестись к тому, что мы положили на стол, либо, вот, иметь дело с военно-технической альтернативой, — подчеркнул Грушко.