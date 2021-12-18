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23 минуты назад

МИД: Отношения Москвы и НАТО дошли до опасной черты

В отношениях России и НАТО наступил «момент истины», если от наших предложений откажутся, то Москва тоже перейдет в режим создания контругроз, заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко.

МИД: отношения Москвы и НАТО дошли до опасной черты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«То, что мы предлагаем – это мы как раз даем понять, что мы готовы разговаривать о том, чтобы военный сценарий или военно-технический сценарий противостояния перевести в некий политический процесс, который реально укрепит военную безопасность всех государств на пространстве ОБСЕ, Евроатлантики, Евразии. Если этого не получится, то мы уже обозначили – тогда мы тоже перейдем вот в этот режим создания контругроз, но тогда будет поздно нас спрашивать, почему мы приняли такие-то решения, почему мы там разместили такие системы, чего да почему», – заявил Грушко в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает РИА «Новости».

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Грушко отметил, что Россия исходит из того, что НАТО не удастся отмахнуться от предложенных Москвой гарантий безопасности в Европе.

«И вот сегодня мы подошли к такому моменту истины в наших отношениях с НАТО, когда надо принципиально определяться, и мы этот шаг сделали и исходим из того, что от него уже не удастся как-то отмахнуться либо заболтать», – отметил он.

Замглавы МИД подчеркнул, что отношения России и НАТО дошли до опасной черты.

«Момент истины настал. Действительно мы дошли до опасной черты. И наши предложения как раз нацелены на то, чтобы отойти от этой опасной черты и все-таки вступить в какой-то нормальный диалог, во главу угла которого будут поставлены интересы безопасности», – заявил Грушко.

По его словам, «угроза с востока» – практически единственное, что связывает трансатлантическое партнерство в НАТО, это опасно.

Тем не менее Россия будет добиваться очень последовательно и принципиально реализации того видения, как надо строить европейскую безопасность, вот именно так, как Москва ее сформулировала.

«Но то, что у нас достаточно технических возможностей для того, чтобы надежно обеспечить нашу военную безопасность всеми средствами, это факт, который признают наши партнеры. Потому что то, чем они занимаются в НАТО, они как раз пытаются сейчас нейтрализовать те наши преимущества, которые они видят»,– подчеркнул Грушко.

Ранее Россия предложила США двусторонние переговоры по гарантиям безопасности.

У России появились преимущества перед ВМС США

До этого сообщалось, что Белый дом считает неприемлемыми часть предложений Москвы, содержащихся в проекте Договора между Россией и США о гарантиях безопасности.

Напомним, МИД в пятницу опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.

Политика,Александр Грушко,НАТО,МИД,ОБСЕ,РИА Новости,
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