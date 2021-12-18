МИД: отношения Москвы и НАТО дошли до опасной черты

«То, что мы предлагаем – это мы как раз даем понять, что мы готовы разговаривать о том, чтобы военный сценарий или военно-технический сценарий противостояния перевести в некий политический процесс, который реально укрепит военную безопасность всех государств на пространстве ОБСЕ, Евроатлантики, Евразии. Если этого не получится, то мы уже обозначили – тогда мы тоже перейдем вот в этот режим создания контругроз, но тогда будет поздно нас спрашивать, почему мы приняли такие-то решения, почему мы там разместили такие системы, чего да почему», – заявил Грушко в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает РИА «Новости».