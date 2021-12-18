Рябков: чтение новых санкций США против РФ испортили глаза

«Ничего не стоят ритуальные заявления с Запада о готовности развивать плодотворные отношения с российской стороной и вести с нами конструктивный диалог, в случае, если Россия делает то, на чем настаивает Запад. То есть по-разному это формулируется, в наиболее сжатом и конденсированном виде это формулируется как выбор за Россией, мы, Запад, готовы, - выбор за Россией», — отметил Рябков.