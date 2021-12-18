В РФ напомнили Молдавии о газе после скандала с послом

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23 минуты назад

Пушков предупредил Молдавию о последствиях призыва выслать посла России

В Молдавии плохо подумали о последствиях, которые может повлечь за собой призыв признать персоной нон грата и выслать из страны посла России в республике Олега Васнецова. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

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Фото: ТАССТАСС

Российский сенатор отметил, что заявление председателя комиссии по вопросам помилования в администрации президента Иона Гузуна носит явно враждебный характер. При этом Пушков допустил, что на самом деле инициатива молдавского политика была согласована с руководством страны, несмотря на тот факт, что администрация главы республики Майи Санду официально уже попыталась от него «отмежеваться».

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Член Совфеда также предупредил, что подобный шаг со стороны молдавских властей может иметь негативные последствия для страны, в первую очередь на экономическом уровне.

«Ведь следующий раз при задержке оплаты российских поставок газа со стороны Кишинева все может сложиться иначе, чем сложилось в ноябре, когда Москва отнеслась к этому весьма снисходительно», — пояснил Пушков.

Ранее Гузун опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором возмутился участием Васнецова в церемонии инаугурации президента Приднестровья Вадима Красносельского, которая прошла в Тирасполе 17 декабря. Политик призвал власти принять «формальное решение» о признании посла персоной нон грата. В свою очередь, пресс-секретарь главы республики Сорина Штефырцэ заявила, что Гузун выражал исключительно свое мнение.

Политика,Алексей Пушков,Администрация Президента РФ,Совет Федерации,
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