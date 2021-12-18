Политолог рассказал, как США ответят на ультиматум России

Предложения российского МИД по достижению стратегической стабильности, скорее всего, не будут приняты США и НАТО и могут привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до войны. Такое мнение озвучил политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале «Армагедонныч».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Первая реакция, по его словам, предсказуема: «что-то можно обсуждать, но в целом неприемлемо». В противном случае Соединенным Штатам «придется свернуть всю работу по придушиванию России военным путем, оставив для достижения этой цели только агитацию, пропаганду, вербовку, шпионаж и, на худой конец, диверсии…».

«Пошлют же нас обязательно», - написал политолог.

Он объяснил, что президенту США Джо Байдену и демократам его предшественник Дональд Трамп и республиканцы «не простят» отступление от исходных позиций в Европе после Афганистана.

При этом, в случае «лобового» столкновения Вашингтона с Москвой с учетом новых технологий «малой кровью никак не обойдется», отметил политолог. А вот воевать за другие страны, по его мнению, США не станут.

«Чертовски любопытная ситуация. Может окончиться чем угодно», - заключил эксперт.