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1 час назад

Рябков пояснил позицию России в отношении санкций

В Москве эффект от возможного введения Западом новых ограничительных мер, так называемых "адских" санкций, сводят к их прочтению и "еще больше испорченным глазам от этого чтения, не более того", заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Рябков пояснил позицию России в отношении санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы сталкиваемся с этим постоянно. Понятно, что мы привыкли, адаптировались", - цитирует Рябкова "Интерфакс".

По его словам, с этим приходится считаться, и, видимо, это будет продолжаться и дальше, потому что наивны те, кто надеется на саму возможность для России рассмотреть требования, которые выдвигаются Западом, в качестве условия для каких-то шагов на санкционном треке.

При этом опыта отмены санкций, практически нет. Это отдельная большая тема, и тоже довольно-таки поучительная, обратил внимание Рябков.

Заместитель главы МИД РФ также отметил, что ритуальные заявления Запада о готовности развивать конструктивные отношения с Россией при выполнении поставленных условий, ничего не стоят. "В наиболее таком сжатом и конденсированном виде это формулируется как выбор за Россией, мы, Запад, готовы, - выбор за Россией", - пояснил Рябков.

Политика,Сергей Рябков,МИД,Интерфакс,
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