МИД пригрозил отодвинуть «границы допустимого» в ответ на действия НАТО

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что вседозволенность НАТО по отношению к РФ может привести к ответным действиям Москвы в аналогичном ключе. Об этом сообщает «Интерфакс».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам дипломата, Москва не исключает, что придется «отодвигать границы допустимого».

Видео дня

Замглавы ведомства прокомментировал угрозу со стороны Запада Москве «адскими» санкциями.

«Я хочу в этой связи одним наблюдением поделиться. Еще не так давно — год, полтора, два назад некоторые темы, подобные той, о которой вы сейчас сказали, обсуждались в западном кругу, как нам казалось, с определенным таким, если не сказать внутренним трепетом, то, по крайней мере, пониманием того, что они затрагивают какие-то очень фундаментальные, серьезные вещи», — рассказал Рябков.

Он пояснил, что в настоящий момент наиболее антироссийски настроенным крылом в НАТО и ЕС обсуждаются новые санкции против Москвы.

«Так вот они навязывают, извините, внутринатовский, внутриесовский нарратив, который, наверное, Федор Михайлович Достоевский, 200-летие которого мы недавно отметили, охарактеризовал бы словами «все позволено», вот просто все», — уточнил Рябков.

Он уверен, что участники переговоров «отодвигают границы возможного и допустимого».

«Но они как-то не считаются с тем, что мы, действуя в той же логике, что и НАТО, сами позаботимся о своей безопасности, мы тоже рано или поздно начнем границы допустимого для себя отодвигать», — предупредил дипломат.

Ранее Рябков заявил о готовности России поехать на переговоры с Соединенными Штатами «хоть завтра».

Мы уже немножко по-другому высказались и будем дальше высказываться. Поэтому вопрос серьезный», - подчеркнул Рябков.

Замминистра заявил, что Россия «найдет все необходимые способы, пути и решения, которые потребуются для того, чтобы безопасность обеспечить».

«Мы не хотим конфликта, и мы хотим договориться на разумной основе. Любое движение дипломатического свойства, любая инициатива, любое предложение — это тест того или тех, к кому обращаются, на договороспособность. Прежде чем мы придем к каким-то заключениям о том, что делать дальше и какие могут быть шаги, нам надо удостовериться, что ответ отрицательный», - отметил Рябков.

«Он может быть прямым «нет», он может быть в разной степени эмоциональным, он может быть нейтральным, он может быть каким угодно, я ничего не хочу предвосхищать, я рассчитываю, что ответ будет хотя бы относительно конструктивный, и мы хотя бы запустимся в плане диалога и переговоров», - пояснил замминистра.

«Пока это непонятно, но будем смотреть, что получится. А дальше опции, варианты, их много, они в разных сферах. Но сейчас об этом просто контрпродуктивно даже говорить, потому что внимание мы стараемся сфокусировать на собственных предложениях», - заявил Рябков.