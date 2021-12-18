В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
21 минуту назад

МИД пригрозил отодвинуть «границы допустимого» в ответ на действия НАТО

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что вседозволенность НАТО по отношению к РФ может привести к ответным действиям Москвы в аналогичном ключе. Об этом сообщает «Интерфакс».

МИД пригрозил отодвинуть «границы допустимого» в ответ на действия НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам дипломата, Москва не исключает, что придется «отодвигать границы допустимого».

Видео дня

«НАТО продолжит расширение, несмотря на позицию Москвы»

Замглавы ведомства прокомментировал угрозу со стороны Запада Москве «адскими» санкциями.

«Я хочу в этой связи одним наблюдением поделиться. Еще не так давно — год, полтора, два назад некоторые темы, подобные той, о которой вы сейчас сказали, обсуждались в западном кругу, как нам казалось, с определенным таким, если не сказать внутренним трепетом, то, по крайней мере, пониманием того, что они затрагивают какие-то очень фундаментальные, серьезные вещи», — рассказал Рябков.

Он пояснил, что в настоящий момент наиболее антироссийски настроенным крылом в НАТО и ЕС обсуждаются новые санкции против Москвы.

«Так вот они навязывают, извините, внутринатовский, внутриесовский нарратив, который, наверное, Федор Михайлович Достоевский, 200-летие которого мы недавно отметили, охарактеризовал бы словами «все позволено», вот просто все», — уточнил Рябков.

Он уверен, что участники переговоров «отодвигают границы возможного и допустимого».

«Но они как-то не считаются с тем, что мы, действуя в той же логике, что и НАТО, сами позаботимся о своей безопасности, мы тоже рано или поздно начнем границы допустимого для себя отодвигать», — предупредил дипломат.

Ранее Рябков заявил о готовности России поехать на переговоры с Соединенными Штатами «хоть завтра».

Мы уже немножко по-другому высказались и будем дальше высказываться. Поэтому вопрос серьезный», - подчеркнул Рябков.

Замминистра заявил, что Россия «найдет все необходимые способы, пути и решения, которые потребуются для того, чтобы безопасность обеспечить».

«Мы не хотим конфликта, и мы хотим договориться на разумной основе. Любое движение дипломатического свойства, любая инициатива, любое предложение — это тест того или тех, к кому обращаются, на договороспособность. Прежде чем мы придем к каким-то заключениям о том, что делать дальше и какие могут быть шаги, нам надо удостовериться, что ответ отрицательный», - отметил Рябков.

«Он может быть прямым «нет», он может быть в разной степени эмоциональным, он может быть нейтральным, он может быть каким угодно, я ничего не хочу предвосхищать, я рассчитываю, что ответ будет хотя бы относительно конструктивный, и мы хотя бы запустимся в плане диалога и переговоров», - пояснил замминистра.

«Пока это непонятно, но будем смотреть, что получится. А дальше опции, варианты, их много, они в разных сферах. Но сейчас об этом просто контрпродуктивно даже говорить, потому что внимание мы стараемся сфокусировать на собственных предложениях», - заявил Рябков.

Замглавы МИД РФ Рябков обвинил НАТО в отодвигании «границ допустимого» и предупредил об ответных действиях Москвы.

Политика,Федор Достоевский,Сергей Рябков,НАТО,МИД,ЕС,
48
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители