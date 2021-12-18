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15 минут назад

МИД прокомментировал выход России из Договора по открытому небу

После выхода США и России из Договора по открытому небу (ДОН) его эффективность резко снизится. Об этом говорится в заявлении МИД России.

МИД прокомментировал выход России из ДОН
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

В ведомстве подсчитали, что после выхода РФ и США зона применения договора уменьшится примерно на 80%, также резко сократится число планируемых на 2022 год миссий открытого неба.

Всю ответственность за деградацию договорного режима МИД РФ возложило на США как на инициатора «развала».

Договор по открытому небу. Досье

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве выразили уважение к решению стран, которые решили остаться в Договоре и продолжить его реализацию, пожелав им конструктивной и плодотворной работы

Решение об участии в ДОН Россия принимала не без труда, говорится в заявлении. Москва пошла на это в интересах укрепления международной безопасности. Десятилетия действия ДОН укрепили доверие и безопасность в мире, добавили в дипведомстве.

Россия покинула Договор 18 декабря 2021 года. В ноябре 2020 года из договора вышли США.

Политика,МИД,
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