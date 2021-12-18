МИД прокомментировал выход России из ДОН

После выхода США и России из Договора по открытому небу (ДОН) его эффективность резко снизится. Об этом говорится в заявлении МИД России.

Фото: Минобороны РФ Минобороны РФ

В ведомстве подсчитали, что после выхода РФ и США зона применения договора уменьшится примерно на 80%, также резко сократится число планируемых на 2022 год миссий открытого неба.

Всю ответственность за деградацию договорного режима МИД РФ возложило на США как на инициатора «развала».

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве выразили уважение к решению стран, которые решили остаться в Договоре и продолжить его реализацию, пожелав им конструктивной и плодотворной работы

Решение об участии в ДОН Россия принимала не без труда, говорится в заявлении. Москва пошла на это в интересах укрепления международной безопасности. Десятилетия действия ДОН укрепили доверие и безопасность в мире, добавили в дипведомстве.