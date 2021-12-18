Пушков рассказал, для чего НАТО нужна Украина

«А зачем НАТО принимать в свой состав Украину, если не готовить из нее плацдарм для того, чтобы угрожать России. Можно, пользуясь настроениями ее руководства, сделать ее неформальным членом альянса… Насыщать ее оружием, превращать в военизированный кулак», — сказал Пушков.