Появление НАТО на границе Украины говорит о том, что альянс планирует войну с Россией, убежден член Совета Федерации Алексей Пушков. Он заявил об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«А зачем НАТО принимать в свой состав Украину, если не готовить из нее плацдарм для того, чтобы угрожать России. Можно, пользуясь настроениями ее руководства, сделать ее неформальным членом альянса… Насыщать ее оружием, превращать в военизированный кулак», — сказал Пушков.
Он считает, что в НАТО не хотят гарантировать безопасность Украине.
НАТО установил условия диалога с РФ. Сенатор назвал это «диалогом с позиции силы». Пушков отметил, что против такого «диалога ради диалога», потому что по его мнению, в это время альянс тайком ведет военные приготовления.
По словам эксперта NI Питера Сучиу, Россия «исторически» имеет все основания опасаться вторжения с Запада и готова к такому развитию событий.