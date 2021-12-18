Россия официально вышла из Договора по открытому небу

Россия 18 декабря официально вышла из Договора по открытому небу, приостановив выполнение своих обязательств по данному соглашению, сообщает «Российская газета».

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Он был подписан в марте 1992 года. Соглашение ратифицировали 32 страны, разрешив другим участникам ДОН совершать над своей территорией наблюдательные полеты с использованием фото- и видеосъемки. Договор по открытому небу вступил в силу с 1 января 2002 года, он символизировал укрепление доверия в Европе после холодной войны.

В ноябре 2020 года бывший глава США Дональд Трамп заявил, что Москва не соблюдает условия соглашения, после чего Вашингтон вышел из ДОН. Американская сторона была недовольна ограничениями на полеты над Чечней и в районе Калининграда.

Москва обвинения отрицала и выдвигала к США встречные претензии, например, относительно полетов над Гавайскими островами. Москва настаивала, что именно Вашингтон и его союзники не соблюдают договоренности, а Россия делала все возможное для сохранения соглашения.