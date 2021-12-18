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26 минут назад

Россия официально вышла из Договора по открытому небу

Россия 18 декабря официально вышла из Договора по открытому небу, приостановив выполнение своих обязательств по данному соглашению, сообщает «Российская газета».

Россия официально вышла из Договора по открытому небу
Фото: РамблерРамблер

Он был подписан в марте 1992 года. Соглашение ратифицировали 32 страны, разрешив другим участникам ДОН совершать над своей территорией наблюдательные полеты с использованием фото- и видеосъемки. Договор по открытому небу вступил в силу с 1 января 2002 года, он символизировал укрепление доверия в Европе после холодной войны.

В ноябре 2020 года бывший глава США Дональд Трамп заявил, что Москва не соблюдает условия соглашения, после чего Вашингтон вышел из ДОН. Американская сторона была недовольна ограничениями на полеты над Чечней и в районе Калининграда.

Москва обвинения отрицала и выдвигала к США встречные претензии, например, относительно полетов над Гавайскими островами. Москва настаивала, что именно Вашингтон и его союзники не соблюдают договоренности, а Россия делала все возможное для сохранения соглашения.

После выхода США из ДОН в мае 2021 года Госдума РФ единогласно приняла закон о денонсации, а в начале июня его подписал президент РФ Владимир Путин. Данный документ вступил в силу 18 июня 2021 года.

Политика,Дональд Трамп,Владимир Путин,Госдума,"Российская газета",
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