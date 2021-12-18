Антонов обвинил США в нарушении красных линий по Украине

Фото: РИА Новости РИА Новости

В интервью изданию Newsweek он назвал «абсолютной безосновательной пропагандой» выдвигаемые в адрес РФ обвинения в «агрессивных планах» в отношении Киева. «Ежедневные предупреждения Госдепартамента и Пентагона о наращивании Россией военного присутствия возле границ Украины — не более, чем пропаганда», — сказал дипломат.

Он напомнил, что РФ имеет все права свободно перемещать войска по своей территории и проводить тренировочную деятельность. «Мы никому не угрожаем. Риторика западной прессы и американских чиновников об агрессивных планах абсолютно безосновательна», — отметил Антонов.

Посол заявил о неприемлемости для Москвы «продолжающейся при участии НАТО милитаризации Украины, присутствия западных войск на ее территории и гипотетического членства этой страны в альянсе».