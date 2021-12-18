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29 минут назад

Антонов обвинил США в нарушении красных линий по Украине

Москва никому не угрожает, однако гипотетическое членство Украины в Североатлантическом альянсе выходит за «красные линии» ее национальных интересов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла России в США Анатолия Антонова.

Антонов обвинил США в нарушении красных линий по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью изданию Newsweek он назвал «абсолютной безосновательной пропагандой» выдвигаемые в адрес РФ обвинения в «агрессивных планах» в отношении Киева. «Ежедневные предупреждения Госдепартамента и Пентагона о наращивании Россией военного присутствия возле границ Украины — не более, чем пропаганда», — сказал дипломат.

Он напомнил, что РФ имеет все права свободно перемещать войска по своей территории и проводить тренировочную деятельность. «Мы никому не угрожаем. Риторика западной прессы и американских чиновников об агрессивных планах абсолютно безосновательна», — отметил Антонов.

Посол заявил о неприемлемости для Москвы «продолжающейся при участии НАТО милитаризации Украины, присутствия западных войск на ее территории и гипотетического членства этой страны в альянсе».

Напомним, в Администрации президента США считают часть предложений России, содержащихся в обнародованном проекте Договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности, полезными, а некоторые — неприемлемыми. Предложенный Россией проект состоит из восьми пунктов и затрагивает основные аспекты предоставления взаимных гарантий безопасности.

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