Посол России обвинил США в миграционном кризисе на границе ЕС

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что миграционный кризис на восточных границах Евросоюза возник не по вине Белоруссии . Он стал результатом попыток стран Запада навязать миру своё видение демократии, отметил дипломат в беседе с Newsweek .

Глубинная причина возникновения такой ситуации заключается в попытках западных стран, включая США, навязать своё видение демократии по всему миру. Такая деятельность США и их партнёров на протяжении последних десятилетий привела к серии региональных конфликтов. В результате мы видели драматическое ухудшение ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке и в Северной Африке, экономический спад и массовые потоки миграции, — пояснил Антонов.

Ранее стало известно, что в МИД РФ назвали новые ограничительные меры западных стран против Белоруссии незаконными и негуманными. Москва призывает Запад к отказу от санкций и диалогу с Минском по урегулированию кризиса с мигрантами, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой. Как и белорусская сторона, она возлагает ответственность за возникновение миграционного кризиса у границ ЕС на западные государства.