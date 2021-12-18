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1 час назад

Антонов заявил о вине США в миграционном кризисе на границе Белоруссии

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что миграционный кризис на восточных границах Евросоюза возник не по вине Белоруссии. Он стал результатом попыток стран Запада навязать миру своё видение демократии, отметил дипломат в беседе с Newsweek.

Посол России обвинил США в миграционном кризисе на границе ЕС
Фото:  twitter.com/RussiaInUSA twitter.com/RussiaInUSA

Глубинная причина возникновения такой ситуации заключается в попытках западных стран, включая США, навязать своё видение демократии по всему миру. Такая деятельность США и их партнёров на протяжении последних десятилетий привела к серии региональных конфликтов. В результате мы видели драматическое ухудшение ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке и в Северной Африке, экономический спад и массовые потоки миграции, — пояснил Антонов.

Он призвал решать проблему в рамках международного гуманитарного права, отказавшись от санкций и угроз в отношении Белоруссии.

Мы считаем, что единственным выходом из ситуации является конструктивный диалог с Минском, — подчеркнул посол.

Ранее стало известно, что в МИД РФ назвали новые ограничительные меры западных стран против Белоруссии незаконными и негуманными. Москва призывает Запад к отказу от санкций и диалогу с Минском по урегулированию кризиса с мигрантами, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой. Как и белорусская сторона, она возлагает ответственность за возникновение миграционного кризиса у границ ЕС на западные государства.

Политика,Мария Захарова,Анатолий Антонов,МИД,ЕС,Newsweek,
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