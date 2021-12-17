Экс-зять Ельцина раскрыл, как Горбачев пришел к власти

«Именно Черненко привел к власти Михаила Горбачева. Почему-то сам Горбачев и многие историки под влиянием его рассказов считают „крестным отцом“ Горбачева — Юрия Андропова. Но это не совсем так», — написал Дьяченко в своей книге «От Ельцина до Путина. И обратно», фрагмент которой опубликован на сайте радио «Эхо Москвы».

Дьяченко отметил, что обсуждал с Ельциным эту тему. По его словам, экс-президент обратил внимание, что после смерти Андропова Горбачев не стал Генеральным Секретарем. Именно Черненко дал Горбачеву право вести Секретариаты ЦК.

«Ельцин считал, что Андропов неплохо относился в Горбачеву, но не видел его Генсеком. Иначе продвинул бы на свое место. Но он же этого не сделал! Место Генсека после Андропова уверенно занял Черненко», — написал Дьяченко.

По его словам, Горбачев не говорил про это сам, так как Черненко не так популярен в народе, как Андропов. Он отметил, что личность Андропова окутана мифами, а Черненко воспринимали как обычного партийного аппаратчика.