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1 час назад

Экс-зять Ельцина раскрыл, как Горбачев пришел к власти

Первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева привел к власти Константин Черненко, а не Юрий Андропов, как утверждают историки. Об этом, ссылаясь на слова экс-президента России Бориса Ельцина, заявил его бывший зять Алексей Дьяченко.

Экс-зять Ельцина раскрыл, как Горбачев пришел к власти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Именно Черненко привел к власти Михаила Горбачева. Почему-то сам Горбачев и многие историки под влиянием его рассказов считают „крестным отцом“ Горбачева — Юрия Андропова. Но это не совсем так», — написал Дьяченко в своей книге «От Ельцина до Путина. И обратно», фрагмент которой опубликован на сайте радио «Эхо Москвы».

Дьяченко отметил, что обсуждал с Ельциным эту тему. По его словам, экс-президент обратил внимание, что после смерти Андропова Горбачев не стал Генеральным Секретарем. Именно Черненко дал Горбачеву право вести Секретариаты ЦК.

«Ельцин считал, что Андропов неплохо относился в Горбачеву, но не видел его Генсеком. Иначе продвинул бы на свое место. Но он же этого не сделал! Место Генсека после Андропова уверенно занял Черненко», — написал Дьяченко.

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По его словам, Горбачев не говорил про это сам, так как Черненко не так популярен в народе, как Андропов. Он отметил, что личность Андропова окутана мифами, а Черненко воспринимали как обычного партийного аппаратчика.

Политика,Алексей Дьяченко,Константин Черненко,Юрий Андропов,Борис Ельцин,Михаил Горбачев,
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