В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
22 минуты назад

Песков высказался о творчестве Моргенштерна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в интервью каналу RTVI, что слышал несколько песен рэпера Алишера Моргенштерна, и они ему не нравятся, а с творчеством рэперов Оксимирона и Славы КПСС он не знаком.

Песков высказался о творчестве Моргенштерна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отвечая на вопрос о Моргенштерне Песков сообщил, что он ему не нравится.

«Он мне не нравится, я слышал несколько его песен», - сказал Песков.

При этом пресс-секретарь российского президента не знаком с творчеством Оксимирона и Славы КПСС.

Между писателями Виктором Пелевиным и Владимиром Сорокиным Песков выбрал Сорокина.

«Я Пелевина не понимаю. Я, наверное, не дорос еще, мне надо чуть-чуть повзрослеть. Или я уже пропустил момент», - сказал Песков.

Между группами «Гражданская оборона» и «Сектор газа» Песков выбрал первую.

Политика,Алишер Моргенштерн,Виктор Пелевин,Владимир Сорокин,Дмитрий Песков,КПСС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители