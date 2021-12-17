Песков высказался о творчестве Моргенштерна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в интервью каналу RTVI, что слышал несколько песен рэпера Алишера Моргенштерна, и они ему не нравятся, а с творчеством рэперов Оксимирона и Славы КПСС он не знаком.
Отвечая на вопрос о Моргенштерне Песков сообщил, что он ему не нравится.
«Он мне не нравится, я слышал несколько его песен», - сказал Песков.
При этом пресс-секретарь российского президента не знаком с творчеством Оксимирона и Славы КПСС.
Между писателями Виктором Пелевиным и Владимиром Сорокиным Песков выбрал Сорокина.
«Я Пелевина не понимаю. Я, наверное, не дорос еще, мне надо чуть-чуть повзрослеть. Или я уже пропустил момент», - сказал Песков.
Между группами «Гражданская оборона» и «Сектор газа» Песков выбрал первую.