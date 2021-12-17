Песков высказался о творчестве Моргенштерна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в интервью каналу RTVI, что слышал несколько песен рэпера Алишера Моргенштерна, и они ему не нравятся, а с творчеством рэперов Оксимирона и Славы КПСС он не знаком.