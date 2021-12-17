В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
59 минут назад

Песков назвал Саакашвили «загадочным» элементом

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили является «загадочным элементом». С его появлением становится сначала «плохо, потом смешно, затем совсем плохо». Так заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RTVI.

Песков назвал Саакашвили «загадочным» элементом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

У Грузии очень сложные дела с Саакашвили. Это вообще совершенно загадочный элемент, потому что там, где появляется Саакашвили, сначала становится плохо, потом смешно, потом совсем плохо, — считает Песков.

Он выразил недоумение, почему «Грузия наступает несколько раз на эти грабли». Пресс-секретарь Путина добавил, что Саакашвили пошёл на безумство, он развязал войну. В результате Грузия зафиксировала в своей конституции намерение вступить в НАТО. По словам Пескова, власти этой страны в своё время стали отворачиваться от России. Он резюмировал, что в настоящий момент Россия и Грузия находятся по разные стороны баррикад.

В ходе того же интервью Песков рассказал, что Украина сейчас полностью потеряна для России как партнёр и союзник.

Саакашвили может остаться инвалидом

Ранее сообщалось, что Саакашвили нуждается в переводе в психоневрологический реабилитационный центр за рубежом. Это необходимо сделать в связи с его неврологическим состоянием. Об этом заявил член консилиума врачей, невролог Отар Тоидзе.

В настоящее время Саакашвили находится в военном госпитале в Гори. Там он проходит лечение после длительной голодовки в тюрьме. По словам Тоидзе, у политика отмечаются проблемы с передвижением, координацией, смена настроения. Однако все эти аспекты не выходят за пределы нормы.

Политика,Дмитрий Песков,Михаил Саакашвили,НАТО,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители