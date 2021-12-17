Москва ответила на санкции Лондона

Москва в ответ на объявленные в августе Лондоном санкции против семи российских граждан запрещает въезд в РФ аналогичному числу представителей Великобритании, вовлеченных в антироссийскую деятельность. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"В ответ на недружественные действия Лондона и на основе принципа взаимности принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации", - указала дипломат.
В комментарии подчеркивается, что РФ считает ничем не обоснованный антироссийский выпад Лондона "практическим подтверждением намерения правительства Великобритании продолжать следовать деструктивному курсу в двусторонних делах".
"Вынуждены констатировать, что последовательное раскручивание британскими властями санкционного маховика сводит на нет предпринимаемые российской стороной на различных уровнях попытки вернуть межгосударственные отношения в конструктивное русло", - отмечается в документе.
"Вновь призываем руководство Великобритании отказаться от конфронтационной линии в отношении нашей страны. Любые недружественные шаги не останутся без адекватного пропорционального ответа", - добавила Захарова.
20 августа власти Великобритании ввели санкции против семи сотрудников ФСБ РФ, которых считают причастными к инциденту с Навальным. Это уже второй пакет санкций, принятый Лондоном в отношении России из-за инцидента с Навальным. В октябре прошлого года британские власти ввели ограничительные меры против шести россиян, включая первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и директора ФСБ Александра Бортникова.
Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года после того, как ему стало плохо на борту самолета. Позже его доставили на лечение в Берлин. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением о том, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". По данным Берлина, эти выводы подтвердили лаборатории во Франции и Швеции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков многократно говорил, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.