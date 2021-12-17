Москва ответила на санкции Лондона

Москва в ответ на объявленные в августе Лондоном санкции против семи российских граждан запрещает въезд в РФ аналогичному числу представителей Великобритании , вовлеченных в антироссийскую деятельность. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой .

"В ответ на недружественные действия Лондона и на основе принципа взаимности принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации", - указала дипломат.

20 августа власти Великобритании ввели санкции против семи сотрудников ФСБ РФ , которых считают причастными к инциденту с Навальным. Это уже второй пакет санкций, принятый Лондоном в отношении России из-за инцидента с Навальным. В октябре прошлого года британские власти ввели ограничительные меры против шести россиян, включая первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и директора ФСБ Александра Бортникова .

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года после того, как ему стало плохо на борту самолета. Позже его доставили на лечение в Берлин. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением о том, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". По данным Берлина, эти выводы подтвердили лаборатории во Франции и Швеции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков многократно говорил, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.