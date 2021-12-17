Мишустин уволил главу Росжелдора

Как говорится в документе, Коваля уволили в связи с переходом на другую работу. Исполнять обязанности главы ведомства будет заместитель руководителя Росжелдора Александр Иванов .

В ноябре Михаил Мишустин уволил заместителя министра спорта Ксению Машкову за нарушение должностных обязанностей. Она заняла пост замминистра спорта в 2020 году. В этом же году главой ведомства стал Олег Матыцин.