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18 минут назад

В Кремле заявили о планах Ходорковского раскачать ситуацию в России

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, бывший глава компании ЮКОС не жалеет на это средств.

В Кремле заявили о планах Ходорковского раскачать ситуацию в России
Фото: ReutersReuters

В интервью телеканалу RTVI он выразил мнение, что бизнесмен будет продолжать попытки дестабилизации обстановки в стране, но у него это не получается из-за непонимания внутренней ситуации.

«Он нарушил много договорённостей. Он вышел раньше, чем должен был выйти», — отметил Песков.

Михаил Ходорковский был помилован в декабре 2013 года. Он сам заявлял, что написал прошение на имя президента, но вины в преступлениях не признал.

Политика,Михаил Ходорковский,ЮКОС,
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