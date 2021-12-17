В Кремле заявили о планах Ходорковского раскачать ситуацию в России

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, бывший глава компании ЮКОС не жалеет на это средств.

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В интервью телеканалу RTVI он выразил мнение, что бизнесмен будет продолжать попытки дестабилизации обстановки в стране, но у него это не получается из-за непонимания внутренней ситуации.

«Он нарушил много договорённостей. Он вышел раньше, чем должен был выйти», — отметил Песков.