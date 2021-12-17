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35 минут назад

Песков назвал запрещенные для шуток темы в России

В России нельзя шутить над Великой Отечественной войной и религией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистки Тины Канделаки в эфире RTVI.

Песков назвал запрещенные для шуток темы в России
Фото: ТАССТАСС

«Нельзя шутить над тем, что является святым для российского народа — над войной, про религию и какие-то очень-очень героические, но болезненные страницы нашей истории», — сказал Песков.

Он отметил, что к таким вещам в стране очень трепетно относятся. По словам Пескова, данные темы — это «совсем другое измерение, где нет места юмору».

«А над всем остальным можно и нужно шутить, но элегантно и красиво», — добавил пресс-секретарь президента России.

Политика,Тина Канделаки,Дмитрий Песков,
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