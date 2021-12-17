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1 час назад

Песков рассказал о ненавидящем Россию коллективном европейском разуме

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала RTVI о существовании в Европе коллективного разума, который ненавидит Россию.

Песков рассказал о ненавидящем Россию коллективном европейском разуме
Фото: ТАССТАСС

«Мы прекрасно общаемся с Германией, с Италией, с Францией, с Испанией. Прекрасно, у нас есть отдельные двусторонние треки отношений, но вот этот вот некий коллективный разум европейский, он нас ненавидит, он считает, что мы враги», - сказал Песков.

Ранее он заявил,что Путин и президент США Джо Байден не друзья. По его словам, они друг к другу дружески настроены и относятся с уважение. По его словам, российский и американский лидеры на переговорах чувствуют себя комфортно.

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До этого Песков назвал позицию, которую глава государства занимает в диалоге с лидерами западных стран, жесткой, но миролюбивой.

Политика,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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