Песков рассказал о ненавидящем Россию коллективном европейском разуме

«Мы прекрасно общаемся с Германией, с Италией, с Францией, с Испанией. Прекрасно, у нас есть отдельные двусторонние треки отношений, но вот этот вот некий коллективный разум европейский, он нас ненавидит, он считает, что мы враги», - сказал Песков.