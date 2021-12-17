В ядерной войне не может быть победителей. О чем Москва хочет договориться с Вашингтоном

Стороны должны приложить все усилия для предотвращения опасности возникновения ядерной войны, следует из обнародованного в пятницу проекта соглашения России и США. Подготовленный в МИД РФ документ также предусматривает обязательства Вашингтона об исключении дальнейшего расширения НАТО в восточном направлении. В договоре с самим альянсом предлагается исключить «присоединение Украины» и даже саму возможность расширения военного блока. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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МИД РФ передал американской стороне проекты договора между Российской Федерацией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов Организации Североатлантического договора. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщила пресс-служба ведомства.

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"Американской стороне в развернутой форме были даны необходимые пояснения логики российского подхода, представлены соответствующие аргументы. Рассчитываем, что на основе наших проектов договора и соглашения США в самое ближайшее время вступят в серьезные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу", - отмечается в релизе министерства.

О договоре со Штатами…

В проекте договора между РФ и США сторонам предлагается, в частности, признать следующее: "в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, необходимость приложить все усилия для предотвращения опасности возникновения такой войны между государствами, обладающими ядерным оружием".

Далее в тексте, с полной версией которого можно ознакомиться на ресурсах российского МИДа, перечисляются обязательства сторон.

"Стороны не используют территорию других государств в целях подготовки или осуществления вооруженного нападения против другой Стороны, или иных действий, затрагивающих коренные интересы безопасности другой Стороны", - гласит статья 3.

Статья 4 предусматривает обязательства Вашингтона об исключении дальнейшего расширения НАТО в восточном направлении и отказе от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР. Напомним, что Эстония, Латвия и Литва – бывшие советские республики - уже вступили в Североатлантический альянс.

"США не будут создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Организации Североатлантического договора, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности, а также развивать с ними двустороннее военное сотрудничество", - отмечается в проекте соглашения.

Формулировка следующей, 5-й статьи выглядит так: "Стороны воздерживаются от размещения своих вооруженных сил в районах, где такое развертывание воспринималось бы другой Стороной как угроза своей национальной безопасности". Проект также предусматривает, что Россия и США исключают развертывание ядерного оружия вне национальной территории (стороны также ликвидируют всю имеющуюся инфраструктуру).

…и с НАТО

Участникам договора РФ со странами-членами Североатлантического альянса предлагается, в частности, исключить, развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в районах, из которых они способны поражать цели на территории других участников (статья 5 соглашения).

Страны НАТО, как полагают на Смоленской площади, должны принять обязательства, исключающие "дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств". Этот пункт подробнее пояснил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

В интервью "Интерфаксу" он отметил, что Москва требует от альянса отозвать решение о принятии в будущем Грузии и Украины в свой состав. Россию категорически не устраивает предстоящее вхождение Украины в НАТО и она намерена с этим бороться, отметил дипломат.

"Мы можем обсуждать "за" и "против", но мы требуем однозначно отзыва известного решения саммита НАТО 2008 года в Бухаресте о том, что Украина и Грузия станут членами альянса. Вот это надо отменить, пересмотреть, тогда можно будет сказать, что сделан пусть небольшой, не всеобъемлющий, но все же шаг в правильном направлении", - указал Рябков, отметив, что готовности к такому шагу со стороны стран Запада нет.

Готовность провести переговоры "даже завтра" По его словам, по этой причине МИД РФ поставил в своих "комплексно сформулированных" предложениях, адресованных США и их союзникам, целый ряд вопросов, требующих "срочнейшего решения". Отношения между Москвой и Вашингтоном подошли к "опасной черте", и необходимы шаги по снижению конфронтации, добавил Рябков. Он выразил готовность отправиться на переговоры с США "даже завтра".