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11 минут назад

Путин анонсировал масштабные трансформации в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что стране предстоит масштабная трансформация всех отраслей жизни после завершения пандемии коронавируса, пишет "Российская газета".

Путин анонсировал масштабные трансформации в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Предстоит масштабная трансформация всей экономической жизни: это и цифровизация, и экологическая повестка, и создание фактически новых отраслей", - сказал Путин, выступая на съезде РСПП.

По его словам, для страны сегодня наступает новый этап, когда после быстрого восстановления нужен также быстрый и качественный рост.

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Путин отметил, что опыт государственно-частного партнерства в пандемию необходимо укреплять.

"Он необходим и для ответа на нестандартные, подчас даже экстраординарные вызовы, что не менее важно, для решения задач долгосрочного развития страны", - подчеркнул президент.

Политика,Владимир Путин,Российский союз промышленников и предпринимателей,"Российская газета",
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