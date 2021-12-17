Путин анонсировал масштабные трансформации в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что стране предстоит масштабная трансформация всех отраслей жизни после завершения пандемии коронавируса, пишет "Российская газета".
"Предстоит масштабная трансформация всей экономической жизни: это и цифровизация, и экологическая повестка, и создание фактически новых отраслей", - сказал Путин, выступая на съезде РСПП.
По его словам, для страны сегодня наступает новый этап, когда после быстрого восстановления нужен также быстрый и качественный рост.
Путин отметил, что опыт государственно-частного партнерства в пандемию необходимо укреплять.
"Он необходим и для ответа на нестандартные, подчас даже экстраординарные вызовы, что не менее важно, для решения задач долгосрочного развития страны", - подчеркнул президент.