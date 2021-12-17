Путин не смог разобрать, что он "нацарапал"

Президент России Владимир Путин снова не смог разобрать свой почерк в заметках, которые он делал по ходу XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляцию собрания вел RT.
На заседании Путин по традиции делал заметки, чтобы в дальнейшем ответить на вопросы и предложения бизнесменов. В ответной речи одному из присутствующих президенту пришлось сделать паузу, чтобы понять свой почерк.
«Пожалуй, все. Царапал, царапал и не всегда могу разобрать, что сам нацарапал», — сказал Путин.
Президент не первый раз иронизирует над своим почерком. В 2018 году на заседании Совета законодателей, комментируя доклад одного из выступающих, Путин обратился к своим записям, но не смог разобрать и вспомнил выражение «как курица лапой».