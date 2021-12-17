Сын Трампа отшутился на вопрос о связях с Россией

Сын экс-президента США Дональда Трампа Эрик в эфире телеканала CNN заявил, что для сговора с Россией команде его отца «не хватило мозгов». Об этом пишет News.ru.

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Трамп-младшийв программе бывшего игрока американской хоккейной лиги NFL Джея Катлера признался, что совершенно не понимает, как его отец в ходе предвыборной кампании в 2016 году заручился большинством голосов выборщиков.

«Мы вообще ничего не понимали. Помню, мы приехали на кокус в Айове, и я спросил там у одного парня: «Слушай, а что это такое "кокус"? Что мы тут вообще делаем?», — сказал Эрик Трамп.

Ранее США обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы 2016 года, победу на которых одержал Дональд Трамп. Расследование дела носило название Crossfire Hurricane («Ураган перекрестного огня»), в его рамках сотрудники ФБР проверяли соратников Дональда Трампа на возможную связь с россиянами.