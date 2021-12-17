Нужно прислушиваться ко всем рекомендациям специалистов и соблюдать их, если мы хотим, чтобы у нас было действительно счастливое будущее. Это серьёзный вопрос. У нас, знаете как, после первого тоста все уже забывают про всякие меры предосторожности. Это сегодня не тот случай, — обратился лидер страны к россиянам.