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1 час назад

Путин предупредил россиян о быстром распространении «омикрон»-штамма

«Омикрон»-штамм коронавируса распространяется быстрее, это очевидно, заявил президент Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Глава государства также призвал россиян в новогодние праздники прислушиваться к рекомендациям специалистам по борьбе с коронавирусом и выполнять их, передаёт РИА Новости.

Как говорят специалисты, штамм «омикрон» быстрее распространяется, особенность такая, это очевидно уже сегодня. Поэтому требования к ревакцинации повышаются, — сказал президент.

Путин подчеркнул, что приближающиеся новогодние праздники — это особый период в жизни граждан. В этот день людям всегда хочется встретиться с близкими, пообщаться. Новый год, конечно, нужно отмечать, но нельзя забывать и про рекомендации медиков.

Нужно прислушиваться ко всем рекомендациям специалистов и соблюдать их, если мы хотим, чтобы у нас было действительно счастливое будущее. Это серьёзный вопрос. У нас, знаете как, после первого тоста все уже забывают про всякие меры предосторожности. Это сегодня не тот случай, — обратился лидер страны к россиянам.

Путин обратился к россиянам перед Новым годом

Ранее президент отметил, что угрозы для здоровья заболевших «омикрон»-штаммом COVID-19 до сих пор непонятны. По его словам, некоторые эксперты считают, что последствия могут быть серьёзными. Он также обратил внимание на то, что «резко возросло количество болеющих коронавирусом детей, причём с тяжёлыми последствиями».
Политика,Видео,Владимир Путин,Российский союз промышленников и предпринимателей,РИА Новости,
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