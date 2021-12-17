Поклонская рассказала на видео, что защитила диссертацию

«Я нахожусь в дипломатической академии, которую сегодня, кажется, уже закончила – защитила свою магистерскую диссертацию. Поэтому я счастливая. Тема у меня великолепная, моя тема, – “Российско-украинские отношения в контексте региональной безопасности в Восточной Европе”», – заявляет на камеру Поклонская.