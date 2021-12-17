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18 минут назад

Поклонская рассказала на видео, что защитила диссертацию

Посол России в Кабо-Верде и экс-депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что защитила магистерскую диссертацию в дипломатической академии. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале российского политика.

«Я нахожусь в дипломатической академии, которую сегодня, кажется, уже закончила – защитила свою магистерскую диссертацию. Поэтому я счастливая. Тема у меня великолепная, моя тема, – “Российско-украинские отношения в контексте региональной безопасности в Восточной Европе”», – заявляет на камеру Поклонская.

Политика,Видео,Наталья Поклонская,Госдума,
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