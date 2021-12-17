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1 час назад

Путин поручил доработать законопроект о сертификатах вакцинации в общественных местах

Президент России Владимир Путин поручил доработать законопроект о применении сертификатов о прохождении вакцинации в общественных местах, сообщает РИА Новости.

Путин поручил доработать законопроект о сертификатах вакцинации в общественных местах
Фото: ТАССТАСС

При разработке законопроекта необходимо учитывать все нюансы и жизненные ситуации. Также система должна работать для защиты здоровья граждан, а не создавать им лишние трудности.

Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест. Проект закона отправили в субъекты России для дальнейшего обсуждения.

Получить персональный QR-код можно на портале «Госуслуг» после прохождения вакцинации или перенесенного заболевания.

Политика,Владимир Путин,Госдума,РИА Новости,
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