В ходе дискуссии режиссера Александра Сокурова с президентом России Владимиром Путиным на встрече российского лидера с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не произошло ничего такого, что потребовало бы извинений. Об этом заявил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы видели сообщения в СМИ. Мы считаем, что в ходе заседания и весьма интересной и содержательной дискуссии не произошло ничего, что требовало каких-то извинений. Мы убеждены, что не произошло ничего, что могло бы подверг опасности жизнь господина Сокурова», — сказал Песков.
По его словам, во время разговора собеседники не согласились друг с другом, но Сокуров высказал «лишь точку зрения». Заявления об угрозах представитель Кремля назвал «эмоциональной гипертрофированной» реакцией. Он также подчеркнул, что любое обращение в правоохранительные органы не будет оставлено без ответа.
Кроме того, Песков подтвердил, что критически высказывался о позиции Сокурова, так как «абсолютно солидарен с точкой зрения президента».
9 декабря Сокуров заявил президенту, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил «отпустить» тех, кто не хочет входить в состав России. Президент не согласился и обратил внимание на то, что в России никто не хочет сепаратизма.
«Дагестан – это многонациональная республика. Что предлагаете? Разделить весь Дагестан или Карачаево-Черкесию? У нас 2000 территориальных претензий по стране. Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории?», – спросил Сокурова он, попросив не превращать встречу в ток-шоу и отметив, что поднимать такие вопросы непозволительно.
После его слов парламент Чечни обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову и главе СК Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку по данному факту. Власти республики обвинили режиссера в «посягательстве на территориальную целостность России».
Позднее Сокуров написал письмо главе СПЧ Валерию Фадееву, в котором извинился за произошедшее на встрече с президентом и сообщил, что друзья предупреждают его о существующей угрозе жизни. Единственной гарантией защиты, по его мнению, «может быть воспрепятствование со стороны президента столь радикальной развязки». Сам Фадеев заявлял, что пытается успокоить режиссера.