«Мы видели сообщения в СМИ. Мы считаем, что в ходе заседания и весьма интересной и содержательной дискуссии не произошло ничего, что требовало каких-то извинений. Мы убеждены, что не произошло ничего, что могло бы подверг опасности жизнь господина Сокурова», — сказал Песков.

По его словам, во время разговора собеседники не согласились друг с другом, но Сокуров высказал «лишь точку зрения». Заявления об угрозах представитель Кремля назвал «эмоциональной гипертрофированной» реакцией. Он также подчеркнул, что любое обращение в правоохранительные органы не будет оставлено без ответа.

Кроме того, Песков подтвердил, что критически высказывался о позиции Сокурова, так как «абсолютно солидарен с точкой зрения президента».

9 декабря Сокуров заявил президенту, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил «отпустить» тех, кто не хочет входить в состав России. Президент не согласился и обратил внимание на то, что в России никто не хочет сепаратизма.

«Дагестан – это многонациональная республика. Что предлагаете? Разделить весь Дагестан или Карачаево-Черкесию? У нас 2000 территориальных претензий по стране. Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории?», – спросил Сокурова он, попросив не превращать встречу в ток-шоу и отметив, что поднимать такие вопросы непозволительно.

После его слов парламент Чечни обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову и главе СК Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку по данному факту. Власти республики обвинили режиссера в «посягательстве на территориальную целостность России».