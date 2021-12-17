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58 минут назад

В Кремле не увидели поводов для извинений в ситуации с Сокуровым

В ходе дискуссии режиссера Александра Сокурова с президентом России Владимиром Путиным на встрече российского лидера с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не произошло ничего такого, что потребовало бы извинений. Об этом заявил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видели сообщения в СМИ. Мы считаем, что в ходе заседания и весьма интересной и содержательной дискуссии не произошло ничего, что требовало каких-то извинений. Мы убеждены, что не произошло ничего, что могло бы подверг опасности жизнь господина Сокурова», — сказал Песков.

По его словам, во время разговора собеседники не согласились друг с другом, но Сокуров высказал «лишь точку зрения». Заявления об угрозах представитель Кремля назвал «эмоциональной гипертрофированной» реакцией. Он также подчеркнул, что любое обращение в правоохранительные органы не будет оставлено без ответа.

«Президент зря обижается». В чем суть спора Путина и Сокурова

Кроме того, Песков подтвердил, что критически высказывался о позиции Сокурова, так как «абсолютно солидарен с точкой зрения президента».

9 декабря Сокуров заявил президенту, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил «отпустить» тех, кто не хочет входить в состав России. Президент не согласился и обратил внимание на то, что в России никто не хочет сепаратизма.

«Дагестан – это многонациональная республика. Что предлагаете? Разделить весь Дагестан или Карачаево-Черкесию? У нас 2000 территориальных претензий по стране. Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории?», – спросил Сокурова он, попросив не превращать встречу в ток-шоу и отметив, что поднимать такие вопросы непозволительно.

После его слов парламент Чечни обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову и главе СК Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку по данному факту. Власти республики обвинили режиссера в «посягательстве на территориальную целостность России».

Позднее Сокуров написал письмо главе СПЧ Валерию Фадееву, в котором извинился за произошедшее на встрече с президентом и сообщил, что друзья предупреждают его о существующей угрозе жизни. Единственной гарантией защиты, по его мнению, «может быть воспрепятствование со стороны президента столь радикальной развязки». Сам Фадеев заявлял, что пытается успокоить режиссера.

Политика,Видео,Игорь Краснов,Валерий Фадеев,Александр Сокуров,Александр Бастрыкин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Совет по правам человека,СКР,МВД,
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