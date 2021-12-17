Захарову удивила «главная проблема» Украины

«То есть основная проблема Украины в том, что оружия мало? Не в том, что разрушена экономика. Не в том, что отсутствует хоть какое-то общественное согласие. Не в том, что не работает госаппарат. А в том, что мало Украина берет кредитов на закупку у тех, кто кредиты выделяет, оружия и его обслуживание», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.