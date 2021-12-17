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17 минут назад

Захарову удивила «главная проблема» Украины

Официального представителя МИД России Марию Захарову возмутило предложение главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера о поставках оружия на Украину. Дипломат отметила, что у Киева много других проблем, требующих решения. В частности, разрушенная экономика и отсутствие общественного согласия.

Захарову удивила «главная проблема» Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Ишингер в интервью Reuters предложил Западу оказать Киеву военную помощь. По его мнению, разумное вооружение украинских вооруженных сил поможет «умерить пыл российской стороны» и «достигнуть промежуточной цели».

«То есть основная проблема Украины в том, что оружия мало? Не в том, что разрушена экономика. Не в том, что отсутствует хоть какое-то общественное согласие. Не в том, что не работает госаппарат. А в том, что мало Украина берет кредитов на закупку у тех, кто кредиты выделяет, оружия и его обслуживание», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.

Ранее за военную помощью Украине выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он уточнил, что альянс уже начал поставлять Киеву различных видов снаряжения. В их числе системы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) и зимняя одежда.

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Столтенберг уточнил, что НАТО также оказывает содействие в тренировках и консультациях украинских военных, передает RT.

Политика,Вольфганг Ишингер,Йенс Столтенберг,Мария Захарова,НАТО,МИД,Reuters,
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