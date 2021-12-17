Киевские шахтеры вышли на митинг с требованием выдать зарплату. Видео

Украинские шахтеры вышли на митинг к зданию Верховной Рады, требуя от властей выдать задержанные зарплаты и принять законопроект, предусматривающий увеличение бюджета для выплат рабочим. Видео публикует портал «Ruptly».

Сообщается, что в ходе протеста горняки пытались прорваться через сотрудников правоохранительных органов к зданию Рады, демонстрировали плакаты и обвиняли представителей власти в узаконивании «рабского труда».