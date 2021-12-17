Киевские шахтеры вышли на митинг с требованием выдать зарплату. Видео

Украинские шахтеры вышли на митинг к зданию Верховной Рады, требуя от властей выдать задержанные зарплаты и принять законопроект, предусматривающий увеличение бюджета для выплат рабочим. Видео публикует портал «Ruptly».
Сообщается, что в ходе протеста горняки пытались прорваться через сотрудников правоохранительных органов к зданию Рады, демонстрировали плакаты и обвиняли представителей власти в узаконивании «рабского труда».
По данным местных СМИ, на протесте собрались более 100 человек. Как рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко, по состоянию на 14 декабря «Центрэнерго» перечислил предприятиям угольной отрасли 370 миллионов гривен на погашение задолженностей по зарплатам. Оставшуюся часть средств планируют выдать в течение следующей недели