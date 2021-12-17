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42 минуты назад

В России назвали отличие российского Крыма от украинского

Зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин назвал отличие российского Крыма от украинского. Об этом он заявил на Генеральной ассамблее, передает РИА Новости.

В России назвали отличие российского Крыма от украинского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кузьмин, комментируя принятую Генассамблеей резолюцию Украины по правам человека в Крыму и Севастополе, в которой Москву обвиняют в нарушении прав человека на полуострове, отметил, что Россия гарантирует их соблюдение на всей территории, включая Крым. Он рассказал, что в российском Крыму, в отличие от украинского, законом закреплена линия на соблюдение языкового равенства и разнообразия. Дипломат добавил, что в регионе активно работают бюджетные крымско-татарский телеканал и радиоканал, а также успешно осуществляется обучение в школах на крымско-татарском языке.

Помимо этого, Кузьмин также рассказал о строительстве новых мечетей в Крыму, устойчивом росте доходов регионального бюджета, успешном обеспечении энергоснабжения полуострова и открытии международного аэропорта в Симферополе.

Ранее сообщалось, что главы государств и правительств Европейского союза (ЕС) собрались продлить экономические санкции против России, привязанные к реализации Минских соглашений по урегулированию на Украине. Данное решение было принято на саммите в Брюсселе в четверг, 16 декабря.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

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