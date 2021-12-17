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45 минут назад

Зампостпреда РФ при ООН заявил, что Украина превращается в проект "анти-Россия"

Украинские власти превращают свою страну в проект "анти-Россия", действия Киева идут в ущерб экономике государства и интересам жителей страны. Об этом заявил в четверг заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин.

"Украину превращают в проект анти-Россия"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Украину же, к сожалению, старательно превращают в проект "анти-Россия" - озлобленное, недовольное, постоянно просящее государство. Киев по многим вопросам действует в ущерб своим собственным экономическим интересам и интересам простых украинцев - лишь бы во вред России", - сказал он в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН по украинскому проекту резолюции "Положение в области прав человека во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина".

Политика,Геннадий Кузьмин,Генассамблея ООН,ООН,
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