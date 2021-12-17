"Украину превращают в проект анти-Россия"

"Украину же, к сожалению, старательно превращают в проект "анти-Россия" - озлобленное, недовольное, постоянно просящее государство. Киев по многим вопросам действует в ущерб своим собственным экономическим интересам и интересам простых украинцев - лишь бы во вред России", - сказал он в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН по украинскому проекту резолюции "Положение в области прав человека во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина".